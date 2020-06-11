Горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников появилась в Беларуси, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Специальную телефонную линию Минтруда открыло вместе с Департаментом государственной инспекции труда. Туда может обратиться любой желающий и рассказать о факте незаконного увольнения. Также можно задать вопросы специалистам и получить консультацию.

Горячая линия работает по двум номерам. По телефону 8 (017) 306-37-82 можно обратиться в Минтруда, по номеру 8 (017) 306-48-54 – в Департамент государственной инспекции труда.

«Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, по субботам – с 9:00 до 12:00», – рассказали в пресс-службе министерства.