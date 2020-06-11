Граница России и Белруси будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа-, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям, сообщает РИА Новости.

«У нас с Беларусью, помимо авиасообщения, есть железнодорожное и автодорожное сообщение. Насколько известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясно с эволюцией, с динамикой самой пандемии. Но ни в наших интересах, ни в интересах наших белорусских друзей нет никоим образом желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границ», — сказал Руденко.

«Граница между Беларусью и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. И я думаю, так и будет, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль и соответствующие органы с нашей стороны, со стороны Беларуси придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим опять границу в прежнем свободном, открытом режиме», — отметил замглавы МИД России.