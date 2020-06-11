На шахте ОАО «Беларуськалий» погиб рабочий, сообщил БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

По данным следствия, вечером 10 июня 21-летний электрик проводил ремонтные работы. После их завершения он решил проверить работоспособность самоходного вагона. Рабочий нажал на педаль, находясь вне кабины. Вагон начал движение, в итоге парень получил смертельные травмы.

По словам Ильи Босько, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.