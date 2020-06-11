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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», Минздрав Беларуси опубликовал список стран, прибывшим из которых людям не придется находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда, сообщает «Минск-Новости».

Так, это:

  • Австрийская Республика;
  • Республика Албания;
  • Королевство Бельгия;
  • Республика Болгария;
  • Босния и Герцеговина;
  • Венгрия;
  • Федеративная Республика Германия;
  • Греческая Республика;
  • Королевство Дания;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Королевство Испания;
  • Итальянская Республика;
  • Латвийская Республика;
  • Литовская Республика;
  • Княжество Лихтенштейн;
  • Великое Герцогство Люксембург;
  • Республика Мальта;
  • Республика Молдова;
  • Княжество Монако;
  • Королевство Норвегия;
  • Республика Польша;
  • Португальская Республика;
  • Румыния;
  • Республика Северная Македония;
  • Республика Сербия;
  • Словацкая Республика;
  • Республика Словения;
  • Финляндская Республика;
  • Французская Республика;
  • Республика Хорватия;
  • Черногория;
  • Чешская Республика;
  • Швейцарская Конфедерация;
  • Королевство Швеция;
  • Эстонская Республика;
  • Китайская Народная Республика.

Иностранцы, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не более чем за двое суток до даты пересечения границы Беларуси.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА