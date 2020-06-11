Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», Минздрав Беларуси опубликовал список стран, прибывшим из которых людям не придется находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда, сообщает «Минск-Новости».

Так, это:

Австрийская Республика;

Республика Албания;

Королевство Бельгия;

Республика Болгария;

Босния и Герцеговина;

Венгрия;

Федеративная Республика Германия;

Греческая Республика;

Королевство Дания;

Ирландия;

Исландия;

Королевство Испания;

Итальянская Республика;

Латвийская Республика;

Литовская Республика;

Княжество Лихтенштейн;

Великое Герцогство Люксембург;

Республика Мальта;

Республика Молдова;

Княжество Монако;

Королевство Норвегия;

Республика Польша;

Португальская Республика;

Румыния;

Республика Северная Македония;

Республика Сербия;

Словацкая Республика;

Республика Словения;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Республика Хорватия;

Черногория;

Чешская Республика;

Швейцарская Конфедерация;

Королевство Швеция;

Эстонская Республика;

Китайская Народная Республика.

Иностранцы, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не более чем за двое суток до даты пересечения границы Беларуси.