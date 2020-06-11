Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», Минздрав Беларуси опубликовал список стран, прибывшим из которых людям не придется находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда, сообщает «Минск-Новости».
Так, это:
- Австрийская Республика;
- Республика Албания;
- Королевство Бельгия;
- Республика Болгария;
- Босния и Герцеговина;
- Венгрия;
- Федеративная Республика Германия;
- Греческая Республика;
- Королевство Дания;
- Ирландия;
- Исландия;
- Королевство Испания;
- Итальянская Республика;
- Латвийская Республика;
- Литовская Республика;
- Княжество Лихтенштейн;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Республика Мальта;
- Республика Молдова;
- Княжество Монако;
- Королевство Норвегия;
- Республика Польша;
- Португальская Республика;
- Румыния;
- Республика Северная Македония;
- Республика Сербия;
- Словацкая Республика;
- Республика Словения;
- Финляндская Республика;
- Французская Республика;
- Республика Хорватия;
- Черногория;
- Чешская Республика;
- Швейцарская Конфедерация;
- Королевство Швеция;
- Эстонская Республика;
- Китайская Народная Республика.
Иностранцы, прибывающие в Беларусь, обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не более чем за двое суток до даты пересечения границы Беларуси.