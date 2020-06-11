Министерство образования ответило на требование отменить экзамены

Министерство образования дало ответ на петицию, под которой подписалось около 10 тыс человек.

В ней содержалось требование об отмене экзаменов в 9-х и 11-х классах в условиях эпидемии коронавируса. Ее авторы были озабочены тем, что проведение экзаменов в школах будет иметь негативные последствия для здоровья детей. Петиция адресовалась Минобру и президенту страны. Ответ пришел, когда экзамены уже состоялись в очном формате.

Министерский ответ прокомментировал один из авторов петиции Евгений Ливянт в социальных сетях в интернете. Он пишет:

«Такое впечатление, что этим ответом Министерство образования далеко послало не только почти 10 000 человек, но и Администрацию президента. Прочитайте первый абзац ответа. По сути там написано, что пишут им многие и всякие, в том числе и АП. И подписан ответ всем нам не министром или его заместителем, а неким чиновником, который не имеет права, насколько я знаю, подписывать документы от имени министерства. Ну, и конечно, ответ пришел ровно на 15-й день после того, как обращение было отправлено.

По сути. Рассказ моего ученика из 131-й школы (города Минска – Ред.):

– У моего одноклассника заболел отец. Поставили диагноз пневмония. Пока ждали результатов теста на ковид, он сдавал экзамены вместе с нами. Перед последним экзаменом по английскому языку у него пропало обоняние, но диагноз отца еще не был подтверждён, поэтому никто однокласснику освобождение от экзаменов не давал. Спасибо учителям или директору, уж не знаю кому, но мы сдавали экзамен отдельно, а этот парень уже после нас отдельно. Хотя мы могли заразиться и раньше – на предыдущих экзаменах, ну а учителя еще и на английском заразиться могли. Насколько я знаю, уже после английского диагноз ковид у отца одноклассника подтвердился, значит, у нас всех ЦТ под вопросом.

На мой взгляд, Министерство образования далеко послало не только почти 10 000 человек с АП в придачу, но и всех белорусских учителей, которые до последнего дня надеялись на здравый смысл руководителей, всех выпускников 9-х и 11-х классов вместе с их родителями и другими родственниками. Не думаю, что такое презрение и неуважение к собственному народу быстро забывается и прощается».