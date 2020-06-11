Об этом 11 июня рассказал руководитель Минздрава Владимир Караник.

По его словам, в министерстве проанализирован многомесячный опыт борьбы с COVID-19 и учтены возможные риски. Создаются запасы средств индивидуальной защиты, увеличиваются возможности диагностических лабораторий. В начале контролируемой эпидемии делалось до 300 анализов в сутки, потом лаборатории перевели в круглосуточный режим и начали делать до 750 тестов. Сейчас ежесуточно производится почти 20 тыс. проб на коронавирус.

«Если брать статистические показатели, то по количеству выполненных тестов на 1 млн жителей мы входим в десятку (успешных – Ред.) стран в мире. Показатели летальности одни из лучших в мире», – отметил Караник на встрече с президентом Лукашенко.