Правительство по поручению президента изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

«Расходы, связанные с оказанием качественных бюджетных услуг населению, будут сохранены. У нас есть четкое убеждение, что созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может, — сказал Головченко, выступая в парламенте в четверг, цитирует БЕЛТА.

Он напомнил, что при формировании проекта бюджета на 2020 год были предусмотрены меры для компенсации возможных шоков. Кроме того, замещать выпадающие доходы планируется за счет сокращения отдельных расходов республиканского и местных бюджетов. В первую очередь речь идет о закупке импортных товаров и услуг.

Ситуация постоянно анализируется в правительстве совместно с Национальным банком. «Пока мы не видим существенных рисков, которые могли бы повлечь серьезные угрозы для макроэкономической стабильности страны», — отметил Роман Головченко.