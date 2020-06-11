В Минздраве рассказали где пройти тест на COVID-19 и получить разрешение на выезд за пределы Беларуси.
Для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, Минздрав разъясняет: лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах, сообщает Mlyn.by.
В перечень центров вошли:
— Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,
— Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
— Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.