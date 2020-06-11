В Минздраве рассказали где пройти тест на COVID-19 и получить разрешение на выезд за пределы Беларуси.

Для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, Минздрав разъясняет: лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах, сообщает Mlyn.by.

В перечень центров вошли:

— Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,

— Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,

— Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.