Женщину, получившую при обмене валюты в «БТА Банк» лишние 8100 рублей, просят вернуть деньги.

Ошибка произошла в отделении банка, находящемся в доме №19 на Советской улице. 9 июня в 11:23 туда обратилась женщина чтобы поменять валюту. При расчете кассирша ошибочно выдала клиентке лишние 8100 рублей.

После этого менявшая валюту женщина забрала все деньги и ушла из банка.

Банк распространил сообщение, в котором просит клиентку вернуть лишние деньги. Также всех, кто узнал женщину, неосновательно получившую деньги, сообщить об этом по телефону +375 (17) 289-58-04.

Уточняется, что клиента пришла в банк в компании с молодыми людьми: двумя девушками и парнем. Были распространены фотографии и этих подростков, однако «ННВ» не публикует их по этическим причинам.

В своем заявлении банк предупреждает, что если клиентка не вернет деньги ей могут в предъявить требования о возврате излишне выплаченных денежных средств в судебном порядке согласно пункту 1 статьи 971 Гражданского кодекса, а кроме того — потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами и возмещения расходов по уплате госпошлины за обращение в суд согласно пункту 2 статьи 976 ГК и статьей 135 ГПК.