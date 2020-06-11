В пятницу днем 12 июня во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет 34°С.

В Бресте ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы – слабый туман. Максимальная температура днем – до 33°С.

В Витебске облачно с прояснениями. Утром и днем – кратковременный дождь, возможна гроза. Температурный максимум – 29°С.

В Гомеле будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура окружающей среды – до 34°С.

В Гродно кратковременный дождь, возможна гроза. В ночные и утренние часы слабый туман. Днем – до 32°С.

В Могилеве переменная облачность. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Жара достигнет 32°С.

В Минске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха достигнет 31°С.