По числу выявленных за последние сутки случаев коронавируса опережают республику только Россия и Великобритания.

Беларусь заняла третье место в Европе по числу выявленных за сутки случаев коронавируса, свидетельствуют данные Worldometer, передает Sputnik.by.

На сегодня в Беларуси выявлено 51816 случаев коронавируса. За последние сутки, по официальным данным, число инфицированных выросло на 750 человек – для республики это минимальное более чем за месяц значение.

Впрочем, в абсолютных числах по приросту новых случаев Беларусь находится на третьем месте в Европе. Больше случаев было выявлено только в России (8779) и Великобритани (1266).

В остальных странах Европы число новых выявленных случаев меньше, в том числе в государствах, которые опережают Беларусь по количеству проведенных на миллион человек населения тестов. Например, в Португалии на миллион сделано 93553 тестов, а в Беларуси – 71810. При этом за сутки в Португалии выявили 310 новых случаев. В Бельгии на миллион сделано 84895 тестов, новых случаев за день – 142.

Таким образом объяснять такую статистику лишь числом проведенных тестов нельзя.

Беларусь находится среди лидеров и по числу выявленных случаев в относительных цифрах на миллион населения.

Статистика по смертности в стране при этом очень низкая: всего 31 на миллион населения. Для сравнения: в Германии этот показатель – 106, а в той же Португалии – 147, а в сопоставимой с Беларусью по количеству населения, числу заболевших и стратегии борьбы с коронавирусом Швеции – 477 на миллион.