Главный конкурент Лукашенко выступил с обращением на Youtube и заявил о давлении со стороны силовиков.

По мнению экс-банкира Виктора Бабарико, сегодня в Беларуси «начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов».

– Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня. Они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и они надеятся, что людей запугают, заставят оговаривать себя, – отметил Бабарико.

По его мнению, «единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, нашей борьбы».

– Я хочу обратиться к тем, кто уже подвергся преследованиям, допросам и вызовам в органы. Не бойтесь и говорите правду, не оговаривайте себя и других людей. Если нужно, честные люди всегда окажут вам помощь – как юридическую, так и материальную.

По словам Бабарико, самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что «они не понимают: той Беларуси, которая была раньше, которой они помыкали как своим стадом, больше не существует».

– Беларусь проснулась. И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае сметет остатки этого старого режима. Мы сильная и свободная страна, мы – народ-победитель, – заявил Виктор Бабарико.