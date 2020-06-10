На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва постарается сделать все, чтобы энергия, произведенная на считающейся небезопасной станции, не попала в Литву, но не будет «заламывать руки» соседям в этом вопросе, сообщает DELFI.

«До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которую, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии», – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник.

«Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем «заламывать» руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать», – добавил он.