Президента Украины оштрафовали за посещение кафе

Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фото из поездки в Чернигов.

«Говорят, Чернигов – город легенд. Действительно – мистичный, красивый и неимоверно привлекательный. Настоящий магнит для туристов», – такой записью сопроводил он один из них.

Руководитель государства отметил гостеприимные и искренние улыбки горожан, поблагодарил их за то, что поделились своими проблемами и хорошим настроением. «Все, что услышал, решаемо, а хорошего настроения много не бывает», – резюмировал он.

Как видим, на всех снимках украинский лидер в маске. На встрече с журналистами он обмолвился о случае в Хмельницком, где ему выписали штраф за нарушение карантинных мер при обслуживании в местном кафе, куда он зашел в компании сопровождавших его чиновников. «Правильно сделали», – добавил Зеленский, продемонстрировав пример законопослушания.

3 июня, когда президент Украины пил кофе в Хмельницком, действовал запрет на предоставление услуг общественного питания в помещениях в условиях эпидемии коронавируса. Вместе с чиновниками к ответственности привлечен и владелец заведения.