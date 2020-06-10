Независимый эксперт ООН обеспокоен масштабами дефицита продуктов в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Ситуация там усугубляются мерами по борьбе с распространением COVID-19. Правозащитник призывает к безотлагательным действиям со стороны как правительства страны, так и международного сообщества, по обеспечению поставок продовольствия.

В опубликованном заявлении специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике Томас Охеа Кинтана назвал также и пять других проблемных областей: здравоохранение, условия содержания в тюрьмах, воссоединение семей, влияние санкций и международное взаимодействие.

«Нехватка продовольствия в КНДР уже приводила к печальным последствиям в 1990-х годах, и перспективы развития повсеместного дефицита продовольствия сейчас вызывают тревогу», – сказал специальный докладчик. «Правительство должно незамедлительно принять меры для решения проблемы, обеспечить распределению финансовых ресурсов и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи нуждающимся».

Как следует из обращения правозащитника, официальных данных о заболеваниях коронавирусом в стране нет, но для предотвращения распространения инфекции правительство ввело жесткие ограничения, в том числе на передвижения внутри страны. Независимый эксперт высказывает беспокойство по поводу готовности системы здравоохранения страны к эпидемии: больничных мест мало. А потому Томас Охеа Кинтана призывает власти страны не отказываться от иностранной помощи в вопросах диагностики и лечения COVID-19.

Из-за закрытия в январе границы между КНДР и Китаем продовольственный кризис обострился: отсутствие трансграничной торговли привело к потере значительной части доходов. Из страны поступали сообщения о росте числа бездомных в крупных городах, а также о появлении беспризорных детей. И, как сообщается, цены на жизненно важные товары, в том числе на лекарства, резко взлетели.

По данным Кинтаны, в КНДР становится все больше семей, которые могут позволить себе есть только два раза в день или «питаются одной только кукурузой», а некоторые голодают. Как заявляет эксперт, продовольствия не хватает даже военнослужащим. При этом уточняется, что поступающие из КНДР данные весьма скудны, их недостаточно для полноценной оценки ситуации.

Томас Охеа Кинтана считает, что на фоне пандемии COVID-19 экономические трудности, с которыми сталкиваются северокорейцы, и пагубное влияние внешних санкций на осуществление основных экономических и социальных прав жителей КНДР стали еще более очевидными.

Специальные докладчики ООН – это независимые эксперты, назначаемые Советом по правам человека и уполномоченные готовить доклады по ситуации с правами человека в конкретной стране или по конкретной теме. Спецдокладчики не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.