Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что белорусскую оппозицию финансируют российские олигархи.

«Олигархи — это предприниматели, имеющие политические устремления. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, а также о том, чтобы они чем-то занимались в Белоруссии», — цитирует слова Пескова информационное агентство «РБК».

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за ходом избирательной кампании в Беларуси. «Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы», — отметил он.