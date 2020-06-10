Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер на 79-м году жизни.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на Mash, месяц назад у юмориста нашли коронавирус, который протекал в тяжелой форме. Трушкин был подключен к ИВЛ. Спустя три недели врачи констатировали улучшение и перевели его обычную палату, но организм юмориста не справился с болезнью.

Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске, в 10-летнем возрасте переехал в Москву. Окончил Московский авиационно-технологический институт (1964) и несколько лет работал инженером на военном заводе.

Затем получил второе высшее образование в Литературном институте (1974). Работал редактором и сценаристом Центрального телевидения, с 1981 года занимался исключительно литературной деятельностью.

Писатель выступал сам и работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других.

В нулевые годы был автором и ведущим программы «Народные средства» на ТВЦ.