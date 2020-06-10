Правительство Литвы в среду приняло решение с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса. Остается в силе чрезвычайное положение, сообщает Delfi.lt.

Такое решение было принято, поскольку с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19.

«С учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики», – сказал представивший постановление министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

На заседании в среду А. Верига отметил, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом сокращаются с конца апреля, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая, а в последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы.

В среду правительство также изменило постановление о чрезвычайном положенин на госуровне, которое было объявлено в Литве 26 февраля.

В это постановление перенесены положения о прибытии иностранцев в страну, предоставлении услуг, торговли, организации работы учреждений общественного питания, отдыха, культуры, развлечений, спорта, организации мероприятий.

В постановлении сказано, что иностранцам разрешается прибывать в Литву из Европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 000 жителей не превышает 25 случаев. Список таких государств публикуется каждый понедельник.

В новейший список стран, из которых разрешено прибытие иностранцев, публикуемый Министерством здравоохранения, в данный момент внесены 28 государств. При прибытии из 26 стран, как гражданам Литвы, так и иностранцам, требуется изоляция.

Пока в Литву запрещается приезд иностранцев из Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Португалии, а для прибывающих из Бельгии и Ирландии требуется 14-дневная изоляция.

Деятельность предприятий торговли, услуг, развлечений и отдыха, общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, игровых домов должна осуществляться при соблюдении безопасной дистанции согласно условиям управления потоками людей, установленным главой по вопросам управления ЧП государственного уровня.

Карантин в Литве был введен 16 марта, последний раз он продлевался до 16 июня.