В отношении троих жителей Могилева возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство, пишет mogilevnews.by.

Как рассказала следователь Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Марина Шумская, компания из троих мужчин сидела утром на скамейке под окнами многоэтажки. Они распивали спиртное и шумели.

Проживающий на первом этаже могилевчанин сделал им с балкона замечание. В ответ они стали стучать ему в окно. Когда мужчина вышел из подъезда, компания его избила. У одного из нападавших в руках был нож, у другого — бутылка.

Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых арестованы, третий находится под домашним арестом. Особо злостное хулиганство наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.