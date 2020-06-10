«Переворота в стране не будет. Майдана — тем более», — заявил глава государства на совещании 10 июня, в котором участвовали руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Виктор Шейман, а также председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

Александр Лукашенко приказал присутствующим оказать поддержку Центризбиркому при решении организационных вопросов в избирательной кампании по выборам президента, которая проходит в Беларуси.

«Все, что ЦИК попросит, мы должны оказать эту поддержку», – обратил он внимание присутствовавших руководителей аппарата президента.

На совещании глава государства дал поручение выработать систему проверок частных компаний. Обращаясь к собеседникам, он сказал: «В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно: в Минске, других городах, это характерно для городов, частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей – тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. Ты там за Петрова, Сидорова не расписался – уходи».

«Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц. За то, что выкинули безосновательно», – добавил Лукашенко.