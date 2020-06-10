С 10 июня решением правительства страны на мероприятия в помещениях разрешено собираться до 100 человек.

Организаторы уличных мероприятий, где теперь можно собрать до 300 человек, должны обеспечить каждому не менее 4 квадратных метров свободного пространства. Новое правило будет действовать до конца месяца.

Требование к количеству участников массовых мероприятий будет смягчаться каждый последующий летний месяц.

С сегодняшнего дня и до конца июня каждый желающий сможет бесплатно пройти тест на коронавирус. Если симптомов инфицирования у человека не наблюдается, он сам может добраться до пункта сдачи анализа. Если симптомы заболевания есть, ему следует действовать через семейного врача. Кабинетом министров тестирование на COVID-19 предусмотрено до конца года.

До 9 мая в Латвии действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. На сегодня в стране зарегистрировано 1092 случаев заражения этой инфекцией. Среди них – 794 выздоровевших и 26 умерших. Население страны на начало года составляло 1906800 человек.