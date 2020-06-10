Белорусская журналистка Ольга Улевич, которая последние восемь лет работала в Каталонии туристическим гидом, рассказала о том, как Испания возвращается к жизни.

27 мая в Испании объявили десятидневный траур по умершим от коронавируса. С начала эпидемии в этой стране было зафиксировано около 240 тысяч случаев заражения. Умерли более 27 тысяч человек.

Но Испания постепенно возвращается к обычной жизни…

«Барселона и Жирона последними в стране перешли в более-менее совместимую с нормальной жизнью фазу», – отмечает Ольга Улевич.

Что сейчас можно, а что нельзя?

«Гулять по-прежнему можно только с 6.00 до 10.00 и с 20.00 до 23.00, но поскольку улицы уже не так пустынны, то можно нарушать, – добавляет Ольга. – Так что все куда-то идут: на работу, в парикмахерскую, к врачу, на шопинг, покупать страховку, на встречу с бухгалтером…

По предварительной записи можно почти все! Одним словом, про тюремное расписание можно забыть.

Также полиция почти не выписывает штрафы, потому что это уже невозможно. А вот маски обязательны и в закрытых помещениях, и на террасах, если вы не можете соблюсти дистанцию в два метра. Но в городском хаосе на это мало кто обращает внимание. В помещениях – все в масках. На террасах в ресторанах – без масок».

Ольга Улевич сообщает также, что уже можно собираться группами до десяти человек. И молодежь этим активно пользуется.

«Можно обедать и ужинать в ресторанах на террасах, – рассказывает белоруска. – И, кстати, те, кто открылся, выигрывают. Там аншлаги!

Уже возможен и местный туризм. То есть если найти работающий отель, то можно забронировать номер (без пользования общими местами – например, бассейном). Отели открываются.

Можно пойти в библиотеку, в музей или в горы. Разрешено проводить научные конференции и посещать церкви. А с 1 июля хотят разрешить и международный туризм! Многие мои подписчики уверяют, что у них уже оплачены отели и круизы на июль».

Ольга Улевич говорит, что пока нет определенности, как будут работать пляжи:

«Можно гулять по песку, купаться, но лежать нельзя. Говорят, что придется бронировать время для отдыха на пляже по интернету, но, судя по тому, как дружно Барселона проигнорировала все эти запреты с приходом 30–35-градусной жары, правительству придется придумывать что-то другое. Но при этом все мы, конечно, приобрели если не антитела, то новые навыки гигиены и новые понятия о безопасности.

Испанцы наконец стали мыть руки и оставлять уличную обувь на пороге дома. И даже (это вообще немыслимо!) не целуются и не обнимаются при встрече и прощании».