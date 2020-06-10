Разработчики бесплатного сервиса InfoPrice создали «умный» сканер, который позволяет экономить прямо в магазине. Если поднести смартфон к штрихкоду товара, то система автоматически сравнит цены на него в разных торговых сетях. И еще до кассы можно отказаться от покупки товара с безумной наценкой.

Смарт-сканер запущен в Беларуси впервые, хотя это и не ноу-хау – схожие разработки существуют на Западе. Смартфон в сканер превращает мобильное приложение, которое уже работает в Google Play и недавно запущено в AppStore. Пользоваться им можно бесплатно, равно как и нет лимитов на сравнение товаров.

Механика проста: после запуска приложения надо «захватить» камерой штрихкод товара. Как правило, он находится на упаковке товара, иногда его дублируют на ценнике. Система за долю секунды распознает продукт и подскажет, сколько он стоит у других ритейлеров. Лучшее предложение подсветят синим цветом.

На текущий момент InfoPrice отслеживает цены в 7 торговых сетях: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо», Green и «Магия». Вскоре к ним добавят остальных ритейлеров, в том числе и сегмент дрогери. При этом «умный» сканер в них можно использовать уже сейчас – приложение считает штрихкод в любом магазине.

«Запуск смарт-сканера – одно из самых ожидаемых новшеств для покупателей. Мы еще на этапе запуска сервиса думали о нем, но потребовалось больше времени, чтобы отработать процессы. И теперь мы «вооружили» покупателя информацией о рыночной цене товара. Находясь в магазине, можно по штриходу сверить цены в разных сетях и не переплачивать за торговую надбавку. А ведь она бывает поистине фантастической – цены могут отличаться более чем в 2 раза. Так что это способ существенно сэкономить, не прикладывая особых усилий», – отмечает руководитель проекта InfoPrice Роман Андрухов.

Сервис предоставляет цены на десятки тысяч товаров. Их отслеживают и обновляют ежедневно. Пока InfoPrice работает только в Минске, но цены актуальны и для регионов. Ранее разработчики запустили смарт-корзину, которая сравнивает цены на наборы продуктов, что очень удобно и эффективно при совершении недельных покупок.

Мониторингом занимается отдельная команда. В InfoPrice занимают независимую позицию к ритейлерам, хотя последние могут делиться данными, чтобы контролировать их актуальность. Однако их все равно перепроверяют.