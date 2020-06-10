Согласно обновленному списку британской компании QS, специализирующейся на анализе деятельности высших учебных заведений в мире, Белорусский государственный университет (БГУ) – на 25-й позиции в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Первая тройка в этом реестре – за российскими вузами. Последовательно вверху таблицы расположились Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты. За ними следуют Тартуский (Эстония), Карлов (Чехия) и Ягеллонский (Польша) университеты. В десятке – еще 2 чешских учебных заведения и по одному из России и Польши.

Белорусский национальный технический университет (БНТУ) сохранил свою 103-ю строчку в таблице. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) списке 158-й.

Согласно мировому рейтингу того же исследователя, БГУ расположился на 317-й строчке. БНТУ обосновался в диапазоне от 800 до 1000, а БГУИР среди первых тысячи вузов не упоминается.

Возглавляют этот список представители США – Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.

При составлении таблицы рейтингов учебных заведений учитываются 6 показателей: их академическая репутация, репутация у работодателей, соотношение студентов и преподавателей в них, индекс цитируемости, доли иностранных студентов, международных сотрудников.