Беларусь считает необходимым пересмотреть цены на поставляемый в страну российский газ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РБ.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что «белорусская сторона выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере».