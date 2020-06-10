Житель Беларуси на среднюю зарплату может позволить себе приобрести 3277 кубометров газа. Житель Казахстана может на среднюю зарплату купить 8840,2 кубометров или почти в 2,7 раза больше.

В последнее время на рынке газа в Европе ситуация была неоднозначной. В некоторых странах цены для населения, несмотря на падение биржевых ценников, даже выросли.

При этом очевидно, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. Для оценки доступности голубого топлива для населения экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости был рассчитан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран в конце 2019 года – начале 2020 года.

Самые доступные и недоступные

Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 8,8 тыс. кубометров газа. Зарплаты здесь невысокие, однако, цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место занял Люксембург с 8,3 тыс. кубометров. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе. На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,5 тыс. кубометров газа. Далее в верхней части рейтинга расположились в основном развитые западноевропейские страны.

Наименьший объем природного газа имеют возможность приобрести жители Молдовы. На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть в восемь раз меньше, чем в лидирующем Казахстане. Цены на газ в Молдове по европейским меркам невысокие, однако, при этом в стране очень низкий уровень зарплат. Помимо Молдовы среди аутсайдеров находятся также Болгария и Сербия. В этих странах жители могу приобрести менее 1,3 тыс. кубометров газа в месяц.

Беларусь — в тройке стран по газовой дешевизне

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Наиболее дешевый газ, как уже отмечалось, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 3,2 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,3 рубля за кубометр. Третье место занимает Беларусь, где газ дороже, чем в России на 3,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Украина и Турция.

Вместе с тем по доступности газа для населения (исходя из уровня средней зарплаты) Беларусь находится на 10 строчке из 33 рассматриваемых стран.

Самый дорогой газ – в Швеции, самый дешевый – в Казахстане

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 95,6 рубля. Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно.

Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Испания, Нидерланды и Италия. В этих странах кубометр газа стоит более 75 рублей. Большинство стран с высокими ценами на газ нацеливаются на увеличение потребления дорогой «зеленой» энергии.

Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в половине государств цены выросли, а в половине снизились. Подорожание произошло в 17 странах. Наиболее значительно цены увеличились в Турции (+24,5%), Испании (+16,7%) и в Хорватии (+12,9%). В нашей стране рост цены на газ составил 2,8%, что не выше инфляции.

Снижение цен отмечается в 16 странах, из них наиболее существенное удешевление произошло в Украине (-51,4%), Латвии (-22,1%) и в Дании (-15,5%).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году спрос на газ в Европе, скорее всего, будет значительно ниже, чем в 2019 году по причине экономического кризиса, высокой конкуренции между поставщиками и максимальным заполнением газохранилищ. Среднегодовая цена на европейских биржах может составить по итогам года около 70 долларов за тыс. кубических метров, что станет рекордным минимумом.

Однако, как показывает результат прежних периодов, пропорционального снижения цен на потребительском рынке ожидать не стоит.