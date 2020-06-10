Потенциальный кандидат в президенты заявляет, что провокации по отношению к людям, которые участвуют в избирательной кампании, недопустимы.
«Люди невиновны, пока суд не доказал обратного. Презумпция невиновности дает нам право считать всех задержанных на сегодняшний день невиновными до тех пор, пока нет решения суда», – такой тезис он опубликовал в своем телеграм-канале.
Сторонниками инициативной группы Виктора Бабарико организована платформа «Честные люди». К ней присоединилось более семи тысяч человек, среди которых профессиональные адвокаты. Платформа помимо других целей призвана обеспечить защитой и поддержкой людей, которые каким-либо образом пострадали во время избирательной кампании.
По данным ООН, в Беларуси 69 человек были задержаны на 15 суток, 72 человека – оштрафованы.
Находящимся под арестом восьми человекам, в том числе руководителю инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Сергею Тихановскому, предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса. Следствием их поведение 29 мая на пикете по сбору подписей трактуется как организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.