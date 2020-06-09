Претендент в кандидаты в президенты анонсировал новую гражданскую инициативу – «Честные люди».

Как отмечает политик в своем телеграм-канале, она реализуется в развитие созданной его штабом Декларации о честных выборах.

Целью платформы обозначено обеспечение права каждого человека на свободное участие в честных выборах и получение правдивой информации о них.

Создана разветвленная система ее информационной поддержки. Разработаны механизмы действий тех, кто захочет поддержать инициативу. Организаторы выложили в интернете формы документов, которыми могут воспользоваться избиратели: от заявки для желающих стать членами участковых избирательных комиссий до образца подачи данных о нарушении избирательного законодательства при сборе подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.

Присоединиться к инициативе приглашаются все, кто хочет, чтобы выборы президента прошли честно.