Проверка автомобиля Mercedes Sprinter на автобане А4 в немецкой земле Саксония закончилась задержанием сидевшего за рулем 43-летнего белоруса. Об этом сообщает местная полиция.

Микроавтобус проверили в субботу 6 июня вскоре после полуночи недалеко от города Гёрлиц. Правоохранители обратили внимание на транспортное средство во многом из-за повышенной скорости, с которой оно прошло тоннель Кёнигсхайнер-Берге, пишет Belmir.by.

Перед стражами порядка на стоянке для отдыха водителей Визаер-Форст предстал очень нервничающий водитель буса. Он пояснил, что перевозит подержанные автозапчасти.

Это оказалось правдой, но лишь частичной. Дело в том, что все перевозимые запчасти оказались крадеными. По первым данным, они принадлежали ранее угнанным семи автомобилям BMW (M4, M550i, X5, 740D и так далее) и одному автомобилю Mercedes.

В довершение ко всему выяснилось, что указанный груз перевозился еще и на краденом микроавтобусе. Mercedes Sprinter находился в розыске с февраля этого года.

Ведется расследование.