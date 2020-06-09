Легенда белорусского телевидения Нина Шоба умерла на 83-м году жизни, сообщает телеграм-канал Агентства телевизионных новостей.

Нина Шоба родилась в 1937 году в Осиповичах. После окончания школы дебютировала в районной газете «Калгасная правда». Затем поступила на факультет журналистики БГУ. После его окончания была распределена в литературно-драматическую редакцию Гомельской студии телевидения. Через три года переехала в Минск и 45 лет работала на Белорусском телевидении, пишет TUT.BY.

Нина Шоба стояла у истоков передач «Усе мы родам з дзяцінства» и «Сузор’е надзей», «Вас выклікае Спартландыя».

— Кто бы что ни говорил, но «Спортландия» родилась именно на Белорусском телевидении, этим проектом я начала заниматься еще в 1969 году, — рассказывала в интервью «Минск-новости» Нина Шоба. — Помню, как ходила по школам, уговаривала, собирала команды… Провели первенство города, первенство республики, первенство союзных республик, наконец «Спортландия» стала популярной невероятно. Однажды накануне записи игры выяснилось, что киевская команда по какой-то причине не сможет приехать. Звоню в Киев секретарю райкома. Слышали бы вы, как его возмутила эта ситуация! Уже через полчаса команду посадили в самолет, и игра состоялась. Потом в узбекском хакимате (местный исполком) меня объявили почетной гражданкой Самаркандской области, говорили: хотите здесь жить — дадим квартиру… Даже во время перестройки мы продолжали встречаться с командами союзных республик, которые вскоре стали бывшими.

Именно Шоба в 1981 году придумала название для легендарной передачи «Калыханка». Также она стояла у истоков «Детского Евровидения» в Беларуси.

Была награждена медалью Франциска Скорины.