Сможет ли белорусская экономика выбраться из «ковидного» кризиса?

Всемирный банк представил прогноз падения ВВП стран Европы и Центральной Азии, а также ожидаемые перспективы восстановления экономик в 2021 году. У белорусской экономики перспективы оказались самыми «радужными».

Как сообщили «Ежедневнику» в пресс-службе Группы Всемирного банка, последние тенденции свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии вследствие обвалa мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и резкого повышения степени неприятия рисков на финансовых рынках.

Оценивая перспективы экономики региона, Всемирный банк отмечает, что в 2020 году прогнозируется спад на 4,7%. При этом рецессия затронет почти все страны. Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, Беларусь уйдет в минус на 4%, Украина – на 3,5%, Польша – на 4,2%.

Как видно из данного прогноза, Беларусь сможет удержать падение ВВП на уровне других стран и даже существенно опередить по данному показателю Россию. Однако, куда существеннее то, как быстро страны смогут восстановиться после кризиса, вызванного коронавирусом.

Здесь прогноз Всемирного банка составлен исходя из предположения о постепенной отмене введенных правительствами ограничительных мер к началу второго полугодия. Сценарий предполагает постепенное сглаживание последствий пандемии и восстановление торговли и инвестиций. В связи с этим ожидается что в 2021 году экономика Европы и Центральной Азии оживится и покажет рост на 3,6%. Однако это весь регион, в то время как по странам ситуация будет сильно разниться.

Так, например, Украина, несмотря на войну, уже в следующем году практически полностью отобьет потерянные от пандемии позиции, показав рост ВВП на уровне 3%. Казахстан из потерянных в 2020 году 3%, в 2021-м вернет 2,5%, Грузия покажет рост ВВП 4%, хотя в текущем году потеряет 4,8%. А вот Россия, из потерянных в 2020 году 6% сможет вернуть лишь 2,7%. Самые печальные перспективы из всех экономик региона у Беларуси. Всемирный банк ожидает, что экономика нашей страны в 2021 году сможет показать рост не более 1%. С такими темпами нам в мировой экономике вообще ничего не светит.

Лучше всех коронавирус преодолеет экономика Узбекистана. Это единственная страна, где ВВП в 2020 году прирастет на 1,5%, а в 2021 году покажет рост 6,6%.

Как отмечает Всемирный банк, последствия для экономической активности характеризуются крайней неопределенностью и могут оказаться более тяжелыми в случае усугубления пандемии и углубления сопутствующего ей спада деловой активности. Серьезнее всех пострадают страны, для экономики которых характерны прочные торговые и финансовые связи, в том числе за счет денежных переводов, с зоной евро или Россией.

Оценивая риски, Всемирный банк отмечает явное преобладание риска негативного развития ситуации.

«Дальнейшее распространение инфекции по странам региона и принятие в связи с этим ограничительных мер ляжет еще более тяжелым бременем на потребление и инвестиции. В дополнение к этому резкое сокращение объемов денежных переводов может усугубить спад в экономике региона. Длительная рецессия может отрицательно сказаться на финансовом секторе стран региона и усилить риск финансовой нестабильности. Продолжительное ухудшение настроения инвесторов может стать причиной существенного сокращения объемов прямых иностранных инвестиций», — отмечает ВБ.