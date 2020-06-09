Менее тысячи тонн на фоне почти 340 тысяч у одного из мировых лидеров —Украины — таков объем поставленных из Беларуси на рынок Евросоюза органических продуктов.

Согласно данным доклада «Импорт в ЕС органических сельскохозяйственных продуктов питания: ключевые события в 2019 году», опубликованного Европейской комиссией, объемы поставок из Беларуси органических продуктов в прошлом году почти никак не изменились. В 2019 году он составил 943 тонны, тогда как годом ранее 942 тонны. Среди 123 стран, включенных в исследование, наша страна заняла 67-е место между Уругваем и Узбекистаном.

В седьмом десятке Беларусь находилась и в 2018 году. Обладающая, по оценкам многих экспертов, высоким потенциалом в развитии органического земледелия страна находится сегодня позади не только Украины, которая стала одним из главных поставщиков органики в ЕС, но и Казахстана, Молдовы, России и Азербайджана.

Украина, на сельскохозяйственную продукцию которой с 2016 года действует эмбарго в России, является в определенной мере примером для белорусских экспортеров, которые все чаще сталкиваются с ограничениями на российском рынке. За короткий срок сельхозпроизводители южной соседки смогли найти альтернативные рынки сбыта, в том числе заняв весомую долю в растущем во всем мире сегменте органических продуктов.

В прошлом году Украина, потеснив Эквадор и Доминиканскую Республику, стала вторым после Китая поставщиком продуктов органического земледелия на рынок Евросоюза. Объем поставок вырос на 10,4% до 337,9 тыс. тонн, а доля Украины на европейском рынке увеличилась до 10,4%. Согласно докладу ЕК, Украина занимает первое место по поставкам в ЕС органических зерновых (кроме пшеницы и риса, 76,9% всего ввоза) и пшеницы (31,8%), второе – масличных культур (кроме сои, 18,2%), третье – жмыха и фруктов (без тропических и цитрусовых, 11%), четвертое – фруктовых соков и соевых бобов (13%) и шестое — овощей.

По итогам 2019 году в первую десятку крупнейших экспортеров органических продуктов в Евросоюз ворвался Казахстан. Из целинных степей в Европу было отгружено 85,7 тыс. тонн продуктов, что на 70,5% больше чем годом ранее. Доля этой страны в сегменте составила 2,6%. При этом Казахстан четвертый по поставкам в ЕС органической пшеницы, пятый — по сое и жмыху, шестой — по масличным культурам.

Высокое место – 17-е – у Молдовы. Эта страна экспортировала в Евросоюз свыше 40 тыс. тонн продуктов органического земледелия. Молдова входит в число лидеров по поставкам зерновых (третье место), масличных (четвертое) и пшеницы (шестое).

Россия также активно развивает это направление, заняв в прошлом году 25-е место. В 2019 году из страны на европейский рынок попало 26,3 тыс. тонн органических продуктов и сырья. В структуре экспорта большая часть приходится на овощи (здесь Россия занимает четвертое место), зерновые (шестое) и пшеницу (седьмое).

В прошлом году, нарастив экспорт на 36%, Беларусь обошел Азербайджан. Близко к нашей стране подобрались Грузия и Кыргызстан. Грузинский экспорт органических продуктов в Евросоюз увеличился на 18%, а кыргызстанский – на рекордные 562,7%.

В целом в прошлом году Евросоюз импортировал 3,24 млн тонн органического продовольствия, что на 0,36% больше чем в 2018 году. Это пока 2% от всего импорта сельскохозяйственных продуктов, но сегмент стремительно развивается. Главные потребители этих продуктов в ЕС – Нидерланды (32% от всего объема), Германия (13%), Великобритания (12%) и Бельгия (11%).

Самыми востребованными в прошлом году на европейском рынке стали тропические фрукты, орехи и специи, которые составили 27,3% от всего объема импорта. Внутри этой позиции органические бананы составили 85% всех поставок. В первую пятерку также вошли жмых (11,9%), зерновые (кроме пшеницы и риса, 7,2%), свекловичный и тростниковый сахар (6,6%) и пшеница (6,3%).

За год спрос больше всего вырос на тропические фрукты, орехи и специи, сахар, овощи, необжаренный кофе, чай и мате и сою. А вот по зерновым, пшенице, рису, масличным культурам, местным фруктам и сокам, вину и большинству видов мяса он упал.