Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале Следственного комитета (СК) Беларуси.

Арестованные, о которых идет речь в сообщении СК, были задержаны 29 мая на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения в кандидаты в президенты Светланы Тихановской. Среди них – ее муж, руководитель ее инициативной группы известный блогер Сергей Тихановский.

Восьми человекам, в том числе и Тихановскому, предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса (УК). Следствием их поведение на пикете трактуется как организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Все обвиняемые останутся под стражей.

Проблему репрессий в Беларуси накануне президентских выборов подняли в Организации Объединенных Наций. Анаис Марэн, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси заявила: ««Мы опасаемся, что предъявленные обвинения могут стать инструментом, с помощью которого власть пытается заглушить критикующие ее голоса кандидатов от оппозиции, правозащитников, журналистов, блогеров и других членов гражданского общества».