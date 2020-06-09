Рейтинг популярности белорусских политиков вновь возглавил Виктор Бабарико

По числу поисковых запросов лидером среди белорусских политиков стал Виктор Бабарико. Он совсем немного уступил лидеру рейтинга белорусских знаменитостей — Максу Коржу.

Александр Лукашенко в рейтинг включен не был.

Агентство GUSAROV составило традиционный рейтинг кандидатов в президенты и поделилось им с Thinktanks.by.

«Поскольку на проведение традиционных социологических исследований недавно было наложено табу, мы решили пойти другим путем. Уже третьи выборы подряд мы составляем рейтинг интереса белорусской аудитории к политикам, которые планируют занять пост президента. Результаты будут гораздо точнее любого опроса, ведь частотность поисковых систем – самый беспристрастный судья. Чтобы не довольствоваться сухими цифрами, в этот раз мы решили пойти дальше и сравнить популярность наших кандидатов в кандидаты с известными людьми из отечественного спорта и шоу-бизнеса», — говорится в аннотации к рейтингу.

Составители пояснили, что преднамеренно не включили в список действующего главу государства Александра Лукашенко. «Искать среди запросов настолько известных личностей не имеет смысла», — объяснили в агентстве.

Рейтинг формировался на основании суммарной частотности запросов (общее количество) от пользователей из Беларуси в поисковых системах Яндекс и Google.

В агентстве GUSAROV отмечают, что интерес к будущим претендентам на президентский пост в ходе данной кампании заметно вырос. В общем списке популярности на первой позиции предсказуемо Макс Корж, но лидер среди политиков Виктор Бабарико уступает ему всего полторы тысячи запросов. В общий ТОП-5 вошел и Валерий Цепкало.

Второй момент – это миф о самой спортивной нации в мире. Если популярность Тимы Белорусских, Дмитрия Колдуна или Влада Бумаги измеряется десятками тысяч запросов в месяц, то у самого популярного представителя отечественного спорта, Арины Соболенко, этот показатель едва превысил 5000. Примерно такие же цифры у Героя Беларуси Дарьи Домрачевой. У Виктории Азаренко – чуть больше 3000. Для сравнения, у Сергея Тихановского – больше 10 000 запросов в месяц. Интерес к спортсменам из рейтинга сейчас не такой пристальный, как накануне Олимпиад и чемпионатов мира или Европы. Последние высказывания Маргариты Махневой, Марины Литвинчук и Вадима Девятовского вызвали споры в обществе и множество комментариев в интернете.

Накпомним, белорусы с начала этапа сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты стали чаще искать информацию о Викторе Бабарико, чем о действующем главе государства Александре Лукашенко, свидетельствуют данные Google Trends.