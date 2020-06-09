Пожилые белорусы — за перемены

Удивительную активность в проходящей предвыборной кампании в Беларуси проявляют люди старших поколений.

Тот, кто смотрел 29 мая прямую трансляцию из Гродно блогера и по совместительству руководителя инициативной группы по выдвижению в кандидаты в президенты своей жены Сергея Тихановского с пикета по сбору подписей в ее поддержку, не мог не отметить момент общения с ним пожилой женщины. 81-летняя жительница областного центра педагог и ветеран труда Галина Андрейчик оказалась настолько смелой в своих заявлениях, что после стала героиней сюжета на государственном телевидении. Она поставила свою подпись в поддержку Светланы Тихановской.

5 июня в социальных сетях в интернете уже претендент в кандидаты на пост президента Виктор Бабарико восхищался тем, что за него подписалась «дама 102 лет, которая читает без очков». К сожалению, он не пояснил, как ее зовут и где она живет.

В тот же июньский день Валерий Цепкало отметился в компании с 97-летним земляком. Малая родина политика – Гродно. За него поставил подпись Владимир Туповский, работавший в далекие советские годы в руководстве города. Чтобы не напрягать пожилого человека хождением на пикет, потенциальный кандидат в президенты заехал к нему в гости вместе со своей женой Вероникой.