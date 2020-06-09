Доставка американской нефти началась с ночи вторника из Клайпеды в Беларусь, все сырье планируется поставить в республику в течение полутора недель.

Эту информацию подтвердила BNS компания перевозки грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai.

«Первый состав с нефтью отправился из Клайпеды этой ночью, в 1 час 5 минут. Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти», — прокомментировал BNS представитель Литовских железных дорог Мартинас Бурба.

Сырье предназначается для ОАО Нафтан» (Витебская обл.).

Как сообщалось, в пятницу вечером в Клайпеду из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер NS Captain. Оператор литовского нефтетерминала — компания Klaipedos nafta сообщила, что он доставил 77 тыс. тонн сырьевой нефти.

Это первый в истории Беларуси груз нефти из США.