В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент — ООО «Дельфидиа», сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Проект компании предполагает выпуск инновационной электронной продукции по дистанционному мониторингу состояния здоровья человека. В «Великом камне» планируется организовать современное производство электронных устройств (глюкометры, кардиогаджеты, пульмогаджеты и т.п.) и индикаторных тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови человека.

«Деятельность предприятия будет направлена на создание и внедрение инновационной продукции для сфер здравоохранения, образования, физической культуры, спорта и для домашнего самоконтроля», — отметили в индустриальном парке.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В «Великом камне» зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.