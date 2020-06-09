Мотоциклист-бесправник пытался скрыться от инспектора ГАИ и сломал ему руку при задержании, сообщили в МВД Беларуси.

Экипаж ГАИ Речицы остановил мотоцикл с коляской. 42-летний местный житель, который находился за рулем, сообщил инспектору, что забыл взять с собой водительское удостоверение. Проверка по базе показала, что в ней нет человека с названными данными.

«Для установления личности водителю было предложено проследовать в РОВД, но он бросился бежать. Во время преследования правонарушитель перелез через забор и оказался на территории организации. Там его настиг один из инспекторов. При задержании мотоциклист оказал сопротивление и сломал милиционеру руку», — рассказали в УВД Гомельской области.

Мужчину задержали. Выяснилось, что в 2018 году он совершил ДТП и скрылся, за что и был лишен права управления транспортными средствами на два года. Срок наказания должен был закончиться этой осенью.

Задержанного водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также составлен административный протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права.