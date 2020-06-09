От 150 тысяч до 200 тысяч моряков не могут покинуть свои суда из-за мер по сдерживанию распространения COVID-19. В Международной организации труда (МОТ) заявили, что такая ситуация абсолютно неприемлема и призвали правительства незамедлительно принять все возможные меры для упрощения процедуры смены экипажей и возвращения моряков домой.

Многие из тех, кто находятся на борту, должны были завершить свою работу более четырех месяцев назад, но из-за пандемии COVID-19 их контракты продлили. Сейчас у многих моряков возникают проблемы с психическим здоровьем. Некоторые страдают и от физического переутомления. Все это плохо сказывается на их способности соблюдать меры безопасность при исполнении обязанностей.

Еще более месяца назад МОТ выступила с заявлением о тяжелом положении моряков, которым было запрещено покидать суда. Однако c тех пор почти ничего не изменилось. Ситуация лишь ухудшается с каждым днем.

МОТ настоятельно рекомендовала правительствам, иммиграционным, медицинским и морским службам совместно разработать подход, согласно которому моряки будут включены в категорию «ключевых работников». Ведь они обеспечивают бесперебойность торговли, транспортировку жизненно важных грузов медицинского назначения, продуктов питания и других важных товаров во время пандемии, а также оборудования для обеспечения безопасности.

«Совершенно недопустимо заставлять измотанных моряков продолжать работу на протяжении более четырех месяцев после окончания их контрактов. Это – серьезная угроза их здоровью …. Мы призываем правительства добиваться ротации экипажей судов, но, безусловно, в условиях обеспечения безопасности» – говорится в заявлении МОТ.