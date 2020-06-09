Заслуженная артистка Беларуси, Посол доброй воли Управления Верховного

комиссара ООН по делам беженцев Искуи Абалян написала трогательный пост в социальных сетях. Певица призывает наслаждаться каждой минутой и дарить любовь.

– Я так привыкла к жизни, в которой нет суеты… Когда можно наслаждаться каждой мелочью, смакуя каждый нюанс. Мне нравится ходить без макияжа. Мне нравится никуда не торопиться, ждать мужа на обед, заглядывать в его глаза в ожидании эмоции от вкусности приготовленного блюда… Да, я просто человек, который тоже любит простую похвалу, комплимент и так далее…

Мне нравится, когда в доме весело и шумно, когда слышен заливистый смех всех его обитателей…

Но мне грустно оттого, что не могу обнять родителей, друзей и насладиться общением с друзьями… Коронавирус! Человеку нужен человек! Сегодня ехали с мужем по городу, и в автобусе сидел мальчишка лет восьми-девяти. Я ему подмигнула, улыбнувшись, и уже хотела было отвернуться, как вдруг мальчишка одарил меня тако-о-ой улы-ы ыбкой! И еще рукой в ответ помахал… Я от счастья чуть не расплакалась! Как это важно иметь внутри открытую любовь к миру, к людям! А что, если мы все, выходя на улицу, будем просто улыбаться друг другу? Представляете: вы идете такой весь задумчивый на работу, а навстречу человек – и улыбается именно вам… Вы же не сможете удержаться, вы же улыбнетесь в ответ? Людям именно сейчас нужна такая сплоченная положительная эмоция, поддержка, любовь и чувство плеча! Именно сейчас!