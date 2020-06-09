Фотофакт: в Жлобинском районе поднимают обломки самолета ИЛ-2, который сбили 76 лет назад

Сегодня в Жлобинском районе за Днепром ведется активная работа — поднимают обломки самолета ИЛ-2, пишет Сильные Новости.

Об этом сообщил Юрий Мелешкевич на своей странице Facebook.

По предварительной информации, в феврале 1944 года самолет вылетел на задание — он должен был уничтожить мост через Днепр. Однако зенитная артиллерия прикрытия сбила самолет прежде, чем тот успел нанести удар.

По словам Юрия, на борту остались реактивные снаряды, боекомплект 20-мм пушек. Сейчас поднимают обломки самолета.