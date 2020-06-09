Минтранс планирует улучшить единые программы подготовки и переподготовки водителей разных категорий.

Проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций об изменении программ подготовки водителей вынесли на общественное обсуждение, об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале, пишет Sputnik.

Планируется, что по результатам обсуждения внесут изменения в постановление Минтранса от 23 октября 2012 года №47 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения стажировки водителей механических транспортных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».

Для этого собираются улучшить единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей разных категорий. Изменения не коснутся только водителей колесных тракторов.

Проект документа на общественное обсуждение вынес Минтранс. Оно будет длиться с 9 по 19 июня. В этот период все желающие могут ознакомиться с проектом постановления и выказать свои замечания и предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Также свои пожелания можно направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес bogdanchik.y@mintrans.gov.by.