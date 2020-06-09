Балльная система для оценки нарушений ПДД не попадет в новый Административный кодекс. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс.

Она отметила, что нововведение, которое было предложено Госавтоинспекцией, не прошло общественное обсуждение.

А именно — против принятия новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. Но при этом около 30 процентов опрошенных были за нововведение. Это значит, что в будущем, при доработке, система может быть жизнеспособной и получить закрепление в последующих кодексах.

— Президенту докладывался вариант без балльной системы в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении нарушений ПДД, за некоторыми исключениями, которые касаются ужесточения ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала Чуприс.

Новый Кодекс административных правонарушений за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривают увеличение штрафа до 5400 рублей.