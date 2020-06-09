9 июня он провел совещание, на котором в основном присутствовали руководители ведомств, призванных обеспечивать правовой порядок в стране.

Глава государства определил направление, откуда грозит опасность «островку безопасности», как он определил Беларусь. «Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты (в президенты – Ред.) намерены пройти этот путь цивилизованно», – сказал он.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади», – добавил президент.

«Як Лукашенка адкажа»? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», – объявил он собравшимся.

«Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства, которые, кстати, нас поучали демократии, обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок», – подчеркнул Александр Лукашенко.