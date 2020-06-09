Полиция возбудила уголовное дело в отношении заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего вечером 8 июня автомобильную аварию в центре Москвы. Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в 21:44 на Садовом кольце у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По сведениям Baza, вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Ефремова задержали на месте ДТП. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. После его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работает курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, пишет Mash. По данным ТАСС, пострадавший получил «открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы». В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Утром 9 июня Baza, Mash и ТАСС сообщили, что Сергей Захаров, пострадавший в ДТП, скончался. Эту информацию подтвердили РИА Новости в больнице.

Таким образом, уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжелую статью — пункт «а» части 4 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.