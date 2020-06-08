Чартерные рейсы в Турцию стартуют с июля: с 1-го числа открывается полетная программа из Минска в Анталию, со 2 – в Бодрум, с 3-го – в Кушадасы.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

Рейсы организует оператор «АэроБелСервис». Блоки на этих чартерах уже забронировал ряд туроператоров.

Свою полетную программу в Турцию организует и туроператор «Тез Тур». Рейсы запланированы также на начало июля. Причем борта в Анталию полетят не только из Минска, но и из Бреста, Витебска, Гродно.

В РСТО напомнили, что Турция объявила о готовности принимать туристов по «смягченной схеме», то есть без предварительно полученных справок об отсутствии коронавируса.

При этом во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные «тест-центры». Каждому гостю по прилете будут измерять температуру. Если она окажется выше 38 градусов, то туристу предложат сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой говорил о том, что страна приняла беспрецедентные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов – в аэропортах, отелях, ресторанах и на пляжах.

Ранее стало известно, что Албания готова принять туристов из Беларуси, с 12 июня национальная авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в эту страну. Белорусов будут впускать и в другие страны, но только при наличии справки об отсутствии коронавируса. В конце минувшей недели стало известно, что жители Минска смогут сделать такую справку в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Тест будет платным. Цена для граждан Беларуси составит 41,38 рубля, для нерезидентов – 56,63 рубля.