Александр Лукашенко подписал Указ № 209, которым вносятся изменения в Указ № 80 от 7 февраля 2006 года «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования».

Согласно новому документу, у лиц, которые прошли срочную военную службу и имеют рекомендации от воинских частей, смогут рассчитывать на преференции при получении высшего образования. В частности, молодые люди смогут участвовать в конкурсе на получение образования в заочной и вечерней формах за счет бюджетных средств, а также поступать вне конкурса (для получения среднего специального образования) на наиболее востребованные экономикой специальности. Также вышеназванные лица смогут поступать в вузы вне конкурса на специальности профиля «Здравоохранение», но при наличии среднего специального медицинского образования.

Указ распространяется и на выпускников профильных аграрных классов: при поступлении на условиях целевой подготовки им будет достаточно пройти собеседование, вступительные испытания не понадобятся.