Троих нарушителей границы задержали белорусские пограничники с промежутком в несколько часов

Белорусские пограничники с промежутком в несколько часов задержали троих нарушителей границы — россиян, которые в поисках лучшей жизни хотели попасть в ЕС, и украинца, стремящегося избежать самоизоляции. Об этом «Минск-Новости» сообщили в Госпогранкомитете.

Гражданина Украины, который хотел попасть на территорию России в обход пропускных пунктов, задержали 7 июня всего в 10 м от границы. Он пояснил, что с января текущего года работал в России. Когда же в связи с эпидемической обстановкой все организации закрылись на карантин, он приехал к своей жене в Гомель.

Спустя некоторое время мужчина решил вернуться на заработки в Россию транзитом через территорию Украины. Однако он не хотел по прибытии провести две недели в самоизоляции и решил незаконно пересечь границу.

Похожая история произошла всего через несколько часов уже с брестскими пограничниками. Они задержали двоих жителей Челябинской области вблизи белорусско-польской границы. Выяснилось, что мужчины хотели попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни. До Москвы они добрались самолетом, а затем передвигались на пригородных поездах.

В отношении троих задержанных начаты административные процессы по ст. 23.29 и ч. 1 23.30 («Незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима») КоАП Республики Беларусь. Нарушителей ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.