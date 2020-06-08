Сергею Тихановскому предъявлено обвинение.

Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь инициативной группы Тихановской Александр Кабанов.

— Обвинение предъявлено, какое именно — родственники не знают, завтра оно будет озвучено. Видимо, уже пресс-службой Следственного комитета, — рассказал Кабанов.

Невеста задержанного вместе с Тихановским Вергилия Ушака сообщила ПЦ «Весна», что ее жениху предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, либо активное участие в таких действиях). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

Юристы общественной организации «Правовая инициатива» подали сообщение о задержании Сергея Тихановского в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. В сообщении отмечается, что собрание, которое организовал Сергей Тихановский, было исключительно мирным, а сотрудники милиции не предприняли никаких мер для защиты участников мирного собрания от противников, имеющих провокационные цели.

Сейчас по «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.