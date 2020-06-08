Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост заболеваемости шестой день подряд не превышает 2% по России, и 1% — в Москве.

Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Sputnik.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», – сказал он.

Кто может приехать в Россию

Въезд в Россию будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

«Выехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», – сказал Мишустин.

Он объявил, что прирост заболеваемости по стране в целом шестые сутки подряд не превышает 2%.

«Конечно, от региона к региону ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость несколько увеличилась. В Москве же, которая раньше всех столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийского и составил всего 1%», – сообщил Мишустин.

Риски из-за пандемии коронавируса для людей еще есть, необходимо сохранять полную готовность, заявил председатель правительства РФ.

По последним данным, в России выявили 476 658 случая COVID-19, 230 688 выздоровели, 5971 скончался.